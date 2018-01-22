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Фото дня. Три брата и отец Еременко на сборе "Спартака"

слева направо: Алексей ЕРЕМЕНКО, Роман ЕРЕМЕНКО, Марко ТРАБУККИ, Сергей ЕРЕМЕНКО, Алексей ЕРЕМЕНКО-старший (внизу).
слева направо: Алексей ЕРЕМЕНКО, Роман ЕРЕМЕНКО, Марко ТРАБУККИ, Сергей ЕРЕМЕНКО, Алексей ЕРЕМЕНКО-старший (внизу).
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18 января. &quot;Спартак&quot; - &quot;Шанхай Шанган&quot; - 0:1. ХАЛК и Денис ГЛУШАКОВ.Первый сбор "Спартака". Главное

Бывший полузащитник "Рубина" и "Сатурна" Алексей Еременко в своем Инстаграме опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе со своими братьями Романом и Сергеем, а также отцом Алексеем Еременко-старшим и известным спортивным агентом Марко Трабукки. Фото сделано в ОАЭ на сборе "Спартака", где 19-летний полузащитник Сергей Еременко проходит просмотр.

Напомним, что Роман Еременко, ранее выступавший за ЦСКА, продолжает отбывать двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 

Сегодня красно-белые завершили первый зимний сбор в ОАЭ. На нем команда потерпела два поражения – от "Шанхай Шанган" (0:1) и "Астаны" (2:3). Второй сбор пройдет с 25 января по 7 февраля в Марбелье.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Рома гостинцев привёз))

18:33