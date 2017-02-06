ФИФА расширила наказание генсека FFTL за выдачу поддельных документов игрокам

ФИФА на своем сайте объявила о решении продлить дисквалификацию генерального секретаря Федерации футбола Восточного Тимора (FFTL) Амандиу де Араужу Сарменту. Руководитель был признан виновным в выдаче поддельных документов для бразильских игроков, чтобы те могли принимать участие в отборочных турнирах Кубка Азии-2019 и чемпионата мира-2018 в составе сборной Восточного Тимора.

Ранее чиновник был отстранен на три года и оштрафован на 9 тысяч долларов Азиатской конфедерацией футбола. Сегодня ФИФА приняла решение расширить наказание руководителя: теперь Амандиу де Араужу Сарменту не имеет права принимать участие в какой-либо деятельности, связанной с футболом.