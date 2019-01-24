ФИФА просит власти Таиланда отпустить бахрейнского футболиста из тюрьмы

ФИФА выступила с официальным заявлением о ситуации с арестом бахрейнского футболиста, бывшего игрока молодежной сборной страны Хакимом Аль-Араби, сообщает Твиттер организации. Напомним, что спортсмен был обвинен в участии в митингах во время "арабской весны".

Правоохранительные органы Бахрейна также считают, что он принимал участие в беспорядках. Аль-Араби сбежал в Австралию и в 2017 году получил статус беженца.

– В настоящее время господин Аль-Араби содержится в тюрьме в Таиланде в ожидании результатов разбирательств. Эта ситуация не должна была возникнуть, так как Аль-Араби сейчас живет, работает и играет в качестве профессионального футболиста в Австралии, где ему был предоставлен статус беженца. При предоставлении статуса беженца спортсмену, австралийские власти пришли к выводу, что Араби подвергается серьезному риску жестокого обращения в своей стране. ФИФА призывает власти Таиланда принять необходимые меры и обеспечить, чтобы господину Аль-Араби было разрешено безопасно вернуться в Австралию в кратчайшие возможные сроки, в соответствие с соответствующими международными стандартами. Мы твердо верим, что этот курс действий будет справедливым не только для обязательств Таиланда по Международному праву, но и по основным человеческим и гуманитарным ценностям, – написано в заявлении ФИФА.

В Таиланде футболист попал в тюрьму. Бахрейн добивается его экстрадиции