ФИФА предлагает ограничить количество аренд игроков за одно трансферное окно

Комитет участников футбольного процесса ФИФА разработал пакет реформ трансферной системы, сообщает пресс-служба организации. Предлагается создать финансовый орган для обработки трансферов, который позволит предотвратить мошенничество в этой сфере.

Кроме того, в списке реформ: внедрение электронной системы трансферов; введение ограничений на выплаты агентам; ограничение количества арнед за сезон; а также запрет "трансферов-мостов", когда игрок из одной команды переходит в другую транзитом через третью.

Предложения будут представлены совету ФИФА, который рассмотрит их на заседании 26 октября.