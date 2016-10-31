ФИФА назовет лучших 9 января

ФИФА проведет церемонию награждения лучших исполнителей 2016 года в Цюрихе 9 января следующего года, сообщает официальный сайт организации. Во время мероприятия призы получат лучший игрок и лучший тренер в мужском и женском футболе. С 1 по 4 ноября ФИФА назовет по десять претендентов на каждую номинацию. Список кандидатов на приз лучшему футболисту будет состоять из 23-х фамилий. 2 декабря будут представлены по три номинанта на каждый из призов.

Также будут вручены награда Ференца Пушкаша за самый лучший гол и приз "фэйр-плей". Кроме того, будет названа символическая сборная 2016 года. Новинкой мероприятия станет вручение награды FIFA Fan Awards лучшим болельщикам прошедшего года.

Напомним, в сентябре стало известно, что ФИФА и France Football не стали продлевать контракт на совместное использование награды "Золотой мяч".