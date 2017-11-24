ФИФА будет по-другому контролировать работу футбольных агентов со следующего года

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что со следующего года организация по-другому будет контролировать работу футбольных агентов. Он добавил, что эту работу нужно сделать прозрачной и чистой.

– Мы будем по-новому контролировать деятельность футбольных агентов, нужно найти способ сделать эту работу прозрачной и чистой, – приводит Goal слова Инфантино. – Каждый, кто выполняет свою работу, имеет право зарабатывать деньги, но должен делать упорядоченно.

Это влияет на имидж футбола, и мы хотим, чтобы этот имидж был хорошим. Надеюсь, в следующем году у нас будут четкие правила на этот счет.

Ранее Инфантино выступил за закрытие трансферных окон до начала чемпионатов.