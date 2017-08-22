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13:56 | Футбол

Fancy Bears опубликовали данные о положительных допинг-пробах 200 футболистов

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Хакерская группа Fancy Bears на своем официальном сайте опубликовала документы, согласно которым 150 футболистов сдали положительные допинг-пробы в 2015 году. По их информации, через год число этих игроков увеличилось до 200.

Также опубликованы данные о футболистах, которые имели терапевтические исключения во время чемпионата мира 2010 года. Ими стали 25 представителей 12 сборных - аргентинцы Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Диего Милито; немцы Деннис Аого и Марио Гомес; итальянцы Мауро Каморанези и Винченцо Яквинта, и голландец Дирк Кайт.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

так это ТИ, а не допинг. всё законно, поэтому и комментариев нет от ВАДА.

14:36

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Правильно мишки давите правдивой инфой гнилой запад и пиндостан!

14:35

Maded

Молодца! Так их, так. Жгите ещё!

14:17

maxgarus

ВАДА чё то молчит, язык в ж...у засунув

14:14