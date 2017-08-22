Fancy Bears опубликовали данные о положительных допинг-пробах 200 футболистов

Хакерская группа Fancy Bears на своем официальном сайте опубликовала документы, согласно которым 150 футболистов сдали положительные допинг-пробы в 2015 году. По их информации, через год число этих игроков увеличилось до 200.

Также опубликованы данные о футболистах, которые имели терапевтические исключения во время чемпионата мира 2010 года. Ими стали 25 представителей 12 сборных - аргентинцы Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Диего Милито; немцы Деннис Аого и Марио Гомес; итальянцы Мауро Каморанези и Винченцо Яквинта, и голландец Дирк Кайт.