Евгений Бушманов: "Костяк молодежной сборной России сформирован"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал выбранный им состав на ближайшие матчи. Команде предстоит контрольный поединок с Египтом (Химки, стадион "Родина", 7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы-2019 U-21 c Сербией (Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород", 11 сентября).

- Отборочный турнир к чемпионату Европы-2019 U-21 выходит на финишную прямую. Осенью нам предстоит провести три матча в своей группе. Молодежная сборная России ведет борьбу за выход в финальную часть соревнований, имеет хорошие шансы решить эту задачу и летом следующего года поехать на ЧЕ-2019 в Сан-Марино. В ближайшее международное окно у нас один официальный матч - домашний поединок с Сербией, который пройдет 11 сентября в Нижнем Новгороде. Это во всех отношениях очень важный матч для нас. Уверен, что команда приложит максимум усилий для того, чтобы выиграть эту встречу. В рамках подготовки к игре с Сербией мы проведем 7 сентября контрольный матч со сборной Египта U-20 на стадионе "Родина" в Химках. Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду в двух предстоящих поединках, - цитирует тренера официальный сайт РФС. - Мы работаем с молодежной сборной уже полтора года, костяк команды сформирован. Мы постоянно отслеживаем состояние ребят и считаем нынешний состав команды оптимальным на данный момент для решения той задачи, которая стоит перед нами. У нас будет неделя на сборе для того, чтобы наилучшим образом подготовиться к матчу с Сербией.