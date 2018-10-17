Евгений Бушманов: "Контракт с РФС рассчитан до конца Евро-2019"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов не готов сказать, останется ли он на своем посту. Вчера его подопечные проиграли Австрии (2:3) и не вышли в финальную часть чемпионата Европы-2013.
- Вопрос о вашем будущем. Вы остаетесь на своем посту?
- Пока еще не встречался с руководством РФС. Не готов ответить.
- А вы бы хотели продолжить работу?
- Пока не могу это комментировать. Надо все хорошо обдумать.
- Когда у вас заканчивается контракт?
- Он рассчитан до конца финальной части чемпионата Европы-2019. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью с Бушмановым - в ближайшее время на сайте "СЭ"
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