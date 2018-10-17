Евгений Бушманов: "Контракт с РФС рассчитан до конца Евро-2019"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов не готов сказать, останется ли он на своем посту. Вчера его подопечные проиграли Австрии (2:3) и не вышли в финальную часть чемпионата Европы-2013.

- Вопрос о вашем будущем. Вы остаетесь на своем посту?

- Пока еще не встречался с руководством РФС. Не готов ответить.

- А вы бы хотели продолжить работу?

- Пока не могу это комментировать. Надо все хорошо обдумать.

- Когда у вас заканчивается контракт?

- Он рассчитан до конца финальной части чемпионата Европы-2019. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Бушмановым - в ближайшее время на сайте "СЭ"