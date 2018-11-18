Эшли Коула заметили за использованием снюса

Защитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Эшли Коул пользуется бездымным табачным изделием до тренировок своей команды, сообщает The Mirror. 37-летний футболист был замечен за использованием снюса недалеко от бара.

Коул употреблял снюс, когда проводил время вместе со своей подругой итальянской моделью Шарон Кану.

Снюс – вид табачного изделия, который представляет собой измельченный табак в пакетиках. Он высвобождает в три раза больше никотина, чем сигарета.

37-летний англичанин ранее выступал за "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Челси" и "Рому". Футболист три раза выигрывал чемпионат Англии и семь раз становился обладателем кубка Англии.