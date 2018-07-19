Энрике официально представлен в качестве главного тренера сборной Испании

Сегодня состоялась официальная презентация нового главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. 48-летний специалист сменил на этом посту Фернандо Йерро, который работал с национальной командой во время чемпионата мира-2018.

- Рад возглавить сборную Испании, - сказал Энрике на пресс-конференции. - Я всегда хотел занять этот пост, ведь это большая честь. У нас большой выбор игроков, а также хорошее молодое поколение.

Ранее Энрике возглавлял "Рому", "Сельту" и "Барселону".