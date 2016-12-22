23:51 22 декабря | ФУТБОЛ

Эмманюэль Эбуэ: "Иногда я не мог встать с постели и думал покончить с собой"

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Бывший защитник "Арсенала" Эмманюэль Эбуэ признался, что собирался совершить суицид из-за дисквалификации и проблем в семье. Француз отстранен от футбольной деятельности за долги перед своим агентом. В последний раз 33-летний футболист выходил на поле в составе "Галатасарая" в сезоне-2013/14, за "Арсенал" он выступал с 2005 по 2011 год.

- Это был худший этап в моей карьере, - цитирует Telegraph Эбуэ. - Были дни, когда я просто не мог встать с постели. Однажды я решил, что покончу с собой. Но моя семья меня поддержала, сделала сильнее. Я давно не общался со своим другом Коло Туре. Думаю, он знает о моей проблеме, и надеюсь, в один прекрасный день он мне позвонит. 

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