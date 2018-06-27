15:49 | Футбол

Экс-спартаковец Ковалевски покидает "Легию"


Бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски покидает тренерский штаб "Легии", информирует официальный сайт клуба. Сообщается, что он продолжит свое сотрудничество с польской командой в другом качестве.

- Спасибо за каждодневную работу и вклад в достижения команды, - сообщается в Твиттере "Легии".

Ковалевски выступал за "Спартакс 2003 по 2007 год. На счету поляка 94 матча и 111 пропущенных мячей.

 

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