Эдуард Безуглов: "Игра на синтетических полях не ведет к онкологическим заболеваниям"

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что игра на искусственных полях никак не связана с возникновением онкологических заболеваний. Ранее Telegraph опубликовал информацию о том, что в Голландии откажутся от использования футбольных полей с искусственным покрытием из-за угрозы возникновения у игроков онкологических заболеваний.

– Миллионы людей каждый день играют на искусственных полях, – цитирует ТАСС Безуглова. – Если бы проблема возникновения онкологии была – от этой практики отказались бы гораздо больше стран. Не думаю, что в этой области были проведены какие-либо углубленные исследования. Угрозы возникновения онкологических заболеваний у людей, играющих на синтетических полях, нет. Это надуманная информация.

В Голландии решили отказаться от искусственных полей