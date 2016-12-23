12:20 | ФУТБОЛ

Эдгардо Бауса: "Не представляю Маскерано в центре защиты"

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Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса намекнул, что защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано при нем не будет играть в оборонительной зоне. Специалист не хочте торопить события, но видит 32-летнего футболиста в средней зоне.

- Месси - самый простой футболист для каждого тренера, который всегда старается улучшить игру команды, - приводит Marca слова Баусы. - Могу остаться в заложниках у своих слов, но я не представляю Маскерано в центре защиты. Может быть, это неплохо для определенных матчей, но он важный игрок середины поля.

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