18:24 | ФУТБОЛ

Эдгардо Бауса: "Месси заслуживает иного завершения карьеры в сборной Аргентины"

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Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса считает, что форвард национальной команды Лионель Месси должен завершить карьеру в национальной команде в статусе чемпиона мира. По словам наставника, нападающий "Барселоны" все еще способен приносить пользу сборной.

– Когда мы разговаривали с Месси по поводу его возвращения в сборную, я подумал, что он хочет помочь команде, – цитирует Баусу sport.es. – Думаю, его больше всего беспокоит мысль о том, как усилить игру и сделать ее более стабильной. Считаю, Месси по-прежнему многое может дать национальной сборной. Он заслуживает того, чтобы закончить карьеру на международной арене в статусе чемпиона мира.

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