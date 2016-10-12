Джанни Инфантино: "В ФИФА хотели сменить название"

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что руководство организации рассматривало возможность смены названия и перенос штаб-квартиры из Швейцарии, но отказалось от этой идеи. Данное предложение было внесено с целью улучшить образ, испорченный коррупционным скандалом.

– Такие разговоры действительно были, но мы перевернули страницу со скандалом, эта история в прошлом, – цитирует CNN Инфантино. – Есть ли силы, которые не хотят моего пребывания в ФИФА? Безусловно! Они хотят каких-то перемен. Возможно, они не хотят, чтобы какие-то вещи стали достоянием общественности, но я все равно пойду своей дорогой.