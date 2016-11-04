Джанни Инфантино: "Настало время серьезно пересмотреть систему регулирования трансферов"

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что организация собирается внести изменения в трансферные правила. В частности, глава ФИФА считает, что необходимо сократить количество игроков, которые могут заключить контракт с одним клубом. Например, "Челси" в этом сезоне отдал в аренду 37 своих футболистов.

- Когда клубы тратят несколько миллиардов долларов на трансферы в течение одного-двух месяцев, нужно убедиться в том, что все происходит чисто, - приводит Reuters слова Инфантино. - Пришло время серьезно пересмотреть систему регулирования трансферов. Нужно сделать ее прозрачнее.

Неправильно, когда клуб собирает лучших молодых игроков, а затем раздает их направо и налево. Это не приносит ничего хорошего для футболистов и клубов. Думаю, мы должны поработать над ограничением размера состава клубов.