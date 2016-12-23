Джанни Инфантино: "Football Leaks? Нужно быть осторожным с тем, что представляет футбол не в лучшем свете"

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что федерация пока не собирается разбираться с организацией Football Leaks, которая публикует материалы о финансах в футболе. Football Leaks – это совместное расследование 12 европейских изданий, которые проанализировали 18,6 миллиона документов, полученных от немецкого еженедельника Der Spiegel. Результаты этого расследования раскрывают причастность футбольных деятелей к уклонению от уплаты налогов, связям с мафией и эксплуатации несовершеннолетних игроков.

– Мы должны быть осторожны с тем, что представляет футбол не в лучшем свете, – цитирует Marca Инфантино. – Есть проблемы, которые мы можем исправить, а есть те, к которым лучше не прикасаться. Но давайте не будем об этом. Лучше посмотрите, что происходит с трансферами игроков. В одно окно клубы могут потратить по 2-3 миллиарда евро. Это огромные деньги, поэтому очень важно, чтобы вся эта система была прозрачной. Чтобы люди знали, куда эти деньги идут.