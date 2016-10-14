Джанни Инфантино: "ФИФА хватит времени до января 2017 года для определения числа участников ЧМ-2026"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил, что организации хватит времени до января 2017 года для определения формата чемпионата мира-2026. По словам чиновника, ранее выступившего за увеличение числа участников мирового первенства до 40 команд, вопрос является исключительно футбольным, а не финансово-политическим.

– Определенно нам хватит времени до января, – приводит ТАСС слова Инфантино. – Мы работали над этим вопросом несколько предыдущих месяцев, обсудили его в рамках совета. Мы пришли к выводу, что решение об увеличении числа участников чемпионата мира – это не вопрос финансов или политики, - это исключительно футбольный вопрос.

Нам предстоит решить, что будет лучше в интересах развития футбола. Мое мнение все знают – еще во время предвыборной кампании я высказывался за 40 команд на чемпионате мира. Нет ничего лучше для развития футбола в отдельно взятой стране, чем участие в чемпионате мира, главном турнире нашего вида спорта.

Ранее Инфантино предложил расширить состав команд-участниц финальной стадии чемпионата мира 2026 года. Сначала глава ФИФА говорил о необходимости увеличения их количества с 32 до 40, а затем – до 48. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в январе 2017 года.



