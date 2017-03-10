Дмитрий Свищев: "Причина недопуска Мутко к выборам в ФИФА надуманна"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев заявил, что не видит никакой связи в причине недопуска главы РФС Виталия Мутко к выборам в ФИФА. Ранее стало известно, что Мутко будет участвовать в выборах в связи с должностью вице-премьера в правительстве РФ.

– Причина – занимаемая должность в правительстве – выглядит надуманной, не вижу никакой связи, – цитирует ТАСС Свищева. – Иметь поддержку человека такого уровня в государстве – значит усиливать развитие футбола в стране. В принципе так и происходило. Мутко совмещает должности, и это только помогает развивать футбол.

С 2009 года Мутко входил в исполком ФИФА, и это было почетно и важно для России. Благодаря этому Россия продвигала свои интересы в международный футбол, частично благодаря этому Россия победила в выборах страны, принимающей чемпионат мира 2018 года. Произошедшее ослабит наши позиции.

Мутко не идет на выборы в совет ФИФА. Что это значит