12:16 | ФУТБОЛ

Дмитрий Свищев: "Причина недопуска Мутко к выборам в ФИФА надуманна"

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев заявил, что не видит никакой связи в причине недопуска главы РФС Виталия Мутко к выборам в ФИФА. Ранее стало известно, что Мутко будет участвовать в выборах в связи с должностью вице-премьера в правительстве РФ.

– Причина – занимаемая должность в правительстве – выглядит надуманной, не вижу никакой связи, – цитирует ТАСС Свищева. – Иметь поддержку человека такого уровня в государстве – значит усиливать развитие футбола в стране. В принципе так и происходило. Мутко совмещает должности, и это только помогает развивать футбол.

С 2009 года Мутко входил в исполком ФИФА, и это было почетно и важно для России. Благодаря этому Россия продвигала свои интересы в международный футбол, частично благодаря этому Россия победила в выборах страны, принимающей чемпионат мира 2018 года. Произошедшее ослабит наши позиции.

Мутко не идет на выборы в совет ФИФА. Что это значит

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4083820

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КОММЕНТАРИИ (1)
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higagy

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