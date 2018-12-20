Дмитрий Шляхтин: "Хороший результат сборной России на ЧМ - результат работы Мутко"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин высоко оценил работу Виталия Мутко на посту президента Российского футбольного союза.

- Если говорить о футболе, при Мутко наши футболисты выиграли бронзу чемпионата Европы 2008 года, с успехом был проведен чемпионат мира 2018 года. Команда показала хороший результат, - цитирует функционера ТАСС. - Это напрямую результат его работы, его вклад. Это неравнодушный человек, который всегда работал с душой и сердцем, с большой отдачей. За время, когда Мутко был в должности министра спорта, Россия получила возможность проведения многих крупнейших стартов мирового уровня - летние Олимпийские игры в Сочи-2014 и Всемирная летняя Универсиада в Казани-2013, где российские спортсмены показали беспрецедентно высокие результаты. Чемпионат мира по футболу-2018, где команда показала отличную игру и сплотила вокруг себя миллионы поклонников спорта. Все старты, не говорим о Красноярске, где соревнования стартуют в будущем году, были проведены с большим успехом и были по праву высоко оценены мировой спортивной общественностью. Весь спектр вопросов, не только подготовка спортсменов, но еще и строительство должного уровня инфраструктуры, подготовка кадров и много других организационных вопросов, которые все эти годы были под его личным контролем.

19 декабря 2018 года Виталий Мутко ушел в отсавку с поста президента Российского футбольного союза. С 18 мая он в должности вице-премьера Российской Фередации занимается вопросами строительства и ЖКХ, развития городской среды, жилищной политики, развития регионов и национальной политики.