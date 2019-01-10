Директор академии "Чертаново": "Попробуем увеличить число участников Кубка Колыванова до 24-х"

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин рассказал "СЭ" о возможном увеличении числа участников Кубка Колыванова, начиная со следующего года. В четверг, 10 января, московская команда, составленная из игроков 2009 года рождения, в третий раз в своей истории выиграла этот международный трофей, разгромив в финале "Ростов" (3:0). Все игры турнира проходили в манеже академии "Чертаново".

– Очень приятно, что мы выиграли, но главное – это то, что, на мой взгляд, турнир прошел на очень хорошем организационном уровне. Не было никаких нареканий со стороны участников соревнований.

На самом деле, было очень тяжело все организовывать. В разных городах живут команды – разные аэропорты, возкалы... Плюс питание, проживание. Поэтому хочется сказать спасибо нашим спонсорам за то, что они находят финансовую возможность организовывать такой турнир. Отдельная благодарность Москомспорту и Федерации футбола Москвы, поскольку то, чем сейчас живет Чертаново, их заслуга. В не меньшей степени, чем нашего коллектива.

– Вы сказали, что было много участников, но ходили разговоры о еще одном их увеличении (в этом году на Кубке Колыванова впервые выступили 16 команд, раньше их число колебалось от 6 до 10. – Прим. " СЭ").

– Правительство Москвы строит еще один манеж рядом с нашим, похожего размера. Надеюсь, что уже к следующему сезону сможем увеличить число участников. Попробуем для начала до 24 команд, хотя в дальнейшем хотелось бы до 32-х.

– Идете по пути чемпионатов мира и Европы?

– Да. Чем больше детей участвует в таком мероприятии, тем больше радости получит большее количество детей. Для этого мы работаем.

– Могли бы выделить кого-то из игроков персонально?

– Очень сильный защитник у "Милана", 4-й номер. Если бы ему было лет 20, он уже был бы в основном составе. Видно, что это просто топ.

Очень понравились игроки из "Ростова". Очень яркие ребята, украшение турнира. Запомнился наш вратарь Максим Козлов, еще Головской из " Локомотива" – сын спартаковца Константина Головского.

По сравнению с прошлым годом было больше ярких футболистов. Мы это с радостью отметили. Думаю, после чемпионата мира все больше и больше детей будет приходить в футбол. Этот турнир – большой стимул. В будущее смотрим с оптимизмом.

– Можно сказать, что благодаря этому, в том числе, в последний день Кубка Колыванова пришло много людей из мира футбола?

– Да, конечно. Думаю, наш футбольный бомонд по достоинству оценивает ту работу, которую проводит коллектив школы "Чертаново" по развитию молодых футболистов. Мы делаем свою работу искренне, честно. Нельзя это не заметить. Поэтому они сегодня здесь.

– Как считаете, среди победителей есть будущие Глушенковы, Умяровы – те, кто в будущем дорастут до уровня премьер-лиги?

– Конечно, я на это очень надеюсь, но сейчас еще рано об этом говорить. Даже о 14-летнем Сереже Пиняеве (авторе нашумевшего гола рабоной. – Прим. "СЭ") еще рано говорить. Я просто надеюсь, что кто-то из них дорастет до уровня РПЛ. И сборной! (Андрей Михайлов)