"Динамо": возрождение великого стадиона для великих побед

12 апреля 2017 года войдет в историю современного "Динамо" позитивной страницей. На V пленуме Центрального совета общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" были приняты важные постановления. Вечером того же дня стало известно о возвращении ФК "Динамо" в премьер-лигу, с чем весь коллектив "ВТБ Арена парк" во главе со своим руководителем Андреем Перегудовым от всей души поздравляют футболистов и руководство клуба и общества.

Ровно год отделяет Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина от его открытия. На данный момент стартовал важный этап строительства, когда основные конструктивные работы завершены и начался процесс инженерно-технического наполнения объекта, внутренняя отделка, установка зрительских кресел, навигации и пр.

"Динамо" станет целым спортивным кластером. Под одной крышей с футбольной ареной имени Льва Яшина будет располагаться ледовая арена имени Аркадия Чернышева, которая может трансформироваться в баскетбольную и концертную. Стадион сможет принимать до 27 000 зрителей, а универсальная арена – от 1500 до 14 000 в зависимости от конфигурации. Трансформировать площадку из баскетбольной в хоккейную или концертную можно будет всего за несколько часов.

Говоря о результатах пленума Центрального совета "Динамо", руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что на пленуме были отмечены спортивные успехи общества в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро – 55% медалей заработали динамовцы. В прошлом году было проведено 68 всероссийских динамовских соревнований по 26 видам спорта, в которых приняло участие более 9 тысяч человек. Во всероссийских соревнованиях по служебно-прикладным видам спорта в 2016 году приняли участие 1185 человек.

"Новый стадион "Динамо" станет серьезным стимулом и моральной поддержкой для спортсменов-динамовцев, и я уверен, что долгожданное открытие стадиона атлеты встретят в идеальной спортивной форме", – отметил Андрей Перегудов. "Для нас крайне важно стать удобной домашней ареной для игроков "Динамо". Кроме того, мы намерены проводить у себя и другие серьезные международные спортивные мероприятия. Например, на подписании сейчас находится договор с баскетбольной Евролигой о проведении "Финала четырех" в 2019 году на "ВТБ Арене". Также мы вступили в переговоры с Европейским спортивным союзом полицейских (USPE) с целью проведения соревнований и форумов полицейских Европы на наших спортивных объектах. Ведь уникальная инфраструктура "ВТБ Арена парка" отвечает самым современным требованиям к проведению крупных зрелищных мероприятий мирового уровня", – подчеркнул Андрей Перегудов.