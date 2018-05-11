"Динамо" обыграло "Спартак в заключительном туре молодежного первенства России

"Спартак" уступил "Динамо" (0:1) в матче заключительного, 30-го тура молодежного первенства России.

Единственный мяч в концовке встречи забил Артем Горбунов. "Динамо" с 60 очками находится на третьей строчке, их позиция уже не изменится. "Спартак" завершает сезон на пятом месте - 49 очко.

Молодежное первенство России

30-й тур

"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Горбунов, 90+2.

Судья: Вачильченко (Майкоп).

11 мая. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".