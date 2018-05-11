"Динамо" обыграло "Спартак в заключительном туре молодежного первенства России

"Спартак" уступил "Динамо" (0:1) в матче заключительного, 30-го тура молодежного первенства России.
Единственный мяч в концовке встречи забил Артем Горбунов. "Динамо" с 60 очками находится на третьей строчке, их позиция уже не изменится. "Спартак" завершает сезон на пятом месте - 49 очко.
Молодежное первенство России
30-й тур
"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Горбунов, 90+2.
Судья: Вачильченко (Майкоп).
11 мая. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
Несвин
Ждем такого же результата и в матче основных составов!
14:57
карельский свинопас
так бы в воскресенье......
14:46