Депутаты Госдумы предлагают сделать день рождения Яшина днем российского футбола

Фракция "Единая Россия" вносит в Госдуму проект закона о дне российского футбола. Его предлагают праздновать 22 октября - в день рождения Льва Яшина.

- Сегодня фракция "Единая Россия" вносит в Государственную думу законодательную инициативу, которой предлагает новую памятную дату – День российского футбола - и предлагаем ее сделать 22 октября, в день рождения легендарного советского вратаря, легенды советского и мирового футбола Льва Ивановича Яшина, - цитирует депутата фракции Дмитрия Белика "Р-Спорт".

- Достижения нашей сборной на чемпионате мира… должны стать толчком для развития футбола и других видов спорта по всей России. Поэтому 22 октября, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан – Днем российского футбола, так как любовь к футболу всех без исключения возрастов общеизвестна, - говорится в пояснительной записке к документу.