День в истории. 10 лет назад Месси выиграл единственный титул со сборной Аргентины

Ровно 10 лет назад, 23 августа 2008 года, сборная Аргентины в финале футбольного турнира на Играх в Пекине обыграла Нигерию (1:0). В том составе "альбиселесте" выступали Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария, Хавьер Маскерано, Хуан Рикельме, Николас Пареха, Эсекиэль Гарай и многие другие.
Для этого поколения аргентинцев олимпийское золото является единственной крупной победой на международном турнире. В других финалах они неизменно проигрывали: в финале ЧМ-2014 – Германии (0:1 д.в.), а также в решающих матчах Кубка Америки – Бразилии в 2007-м (0:3), а также Чили в 2015-м и 2016-м годах (0:0, 1:4 – по пенальти и 0:0, 2:4 – по пенальти соответственно).
#OnThisDay 🔟 years ago, 🇦🇷@Argentina - with Messi, Aguero, Di Maria, Riquelme, Mascherano & more - won gold at the 2008 @Olympics 🥇🇨🇳🙌 pic.twitter.com/SXkjfE22Tm– FIFA.com (@FIFAcom) 23 августа 2018 г.
- Николас Пареха
- Хавьер Маскерано
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Рикельме
- Лионель Месси
- Сборная Германии (Футбол)
- Серхио Агуэро
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Эсекиэль Гарай
- Сборная Чили (футбол)
- Анхель Ди Мария
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