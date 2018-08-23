День в истории. 10 лет назад Месси выиграл единственный титул со сборной Аргентины

Ровно 10 лет назад, 23 августа 2008 года, сборная Аргентины в финале футбольного турнира на Играх в Пекине обыграла Нигерию (1:0). В том составе "альбиселесте" выступали Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария, Хавьер Маскерано, Хуан Рикельме, Николас Пареха, Эсекиэль Гарай и многие другие.

Для этого поколения аргентинцев олимпийское золото является единственной крупной победой на международном турнире. В других финалах они неизменно проигрывали: в финале ЧМ-2014 – Германии (0:1 д.в.), а также в решающих матчах Кубка Америки – Бразилии в 2007-м (0:3), а также Чили в 2015-м и 2016-м годах (0:0, 1:4 – по пенальти и 0:0, 2:4 – по пенальти соответственно).