ЦСКА запустил онлайн-сервис по продаже билетов на домашние матчи

Болельщики ЦСКА теперь смогут покупать билеты на домашние матчи клуба с помощью онлайн-сервиса, сообщает официальный сайт армейцев. Благодаря переходу от использования сторонних билетных операторов к специально разработанному сервису, поклонники красно-синих смогут оплачивать только номинальную стоимость билета, минуя сервисный сбор, ранее составлявший 10 процентов от общей суммы.

Приобретение билетов в VIP-сектор K200, в семейный сектор K202, а также для льготных категорий граждан со скидкой по-прежнему будет осуществляется только в кассах стадиона.