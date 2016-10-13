20:50 | ФУТБОЛ

ЦСКА запустил онлайн-сервис по продаже билетов на домашние матчи

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Болельщики ЦСКА теперь смогут покупать билеты на домашние матчи клуба с помощью онлайн-сервиса, сообщает официальный сайт армейцев. Благодаря переходу от использования сторонних билетных операторов к специально разработанному сервису, поклонники красно-синих смогут оплачивать только номинальную стоимость билета, минуя сервисный сбор, ранее составлявший 10 процентов от общей суммы.

Приобретение билетов в VIP-сектор K200, в семейный сектор K202, а также для льготных категорий граждан со скидкой по-прежнему будет осуществляется только в кассах стадиона.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/pfk-cska-obyavlyaet-o-zapuske-sobstvennogo-onlaynservisa-po-prodazhe-biletov/

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