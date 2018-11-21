Член комитета по этике ФИФА арестован по подозрению в коррупции

В Малайзии арестован Сундра Раджу, член комитета по этике ФИФА, сообщает АР. Его заподозрили в коррупционных действиях. Также указано, что он ушел в отставку с поста директора Азиатского международного арбитражного центра.

Адвокат Раджу Чиу Ву сообщил, что суд отверг ходатайство об аресте его клиента на семь дней. Вскоре после ареста его освободили из-под стражи.

- Суд согласился с нашей позицией, что у Раджу есть дипломатический иммунитет и привилегии, - сказал адвокат. - Его нельзя задержать или арестовать, он не подпадает под нашу уголовную юрисдикцию.

В ФИФА пока не прокомментировали случившееся. Раджу был рекомендован на пост в ФИФА Азиатской конфедерацией футбола.