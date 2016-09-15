14:33 | ФУТБОЛ

Чеферин посетит Крым в конце сентября

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Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха подчеркнул, что новый глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин посетит полуостров в конце сентября - начале октября.  КФС имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в июле 2015 года.

"Сегодня утром отправили поздравление Чеферину с победой на выборах, - приводит ТАСС слова Ветохи. - Как можно скорее ждем его в гости или сами приедем - на следующей неделе обсудим этот вопрос. Ждем Чеферина на один из туров крымского чемпионата в конце сентября - начале октября, чтобы показать, как у нас все устроено. Такие договоренности были ранее".

Также глава КФС выразил надежду, что новый президент УЕФА поспособствует развитию футбола в регионе. "Надеемся, что нас услышат и будут содействовать развитию футбола в Крыму", - сказал Ветоха.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3623463

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