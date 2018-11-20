Чеферин и Аньелли передали соглашение о намерениях комиссару ЕС

Президент УЕФА Александер Чеферин и председатель Ассоциации европейских клубов (АЕК) Андреа Аньелли передали еврокомиссару по спорту Тибору Наврачичу подписанное соглашение о намерениях, сообщает пресс-служба УЕФА. Оно опирается на многолетнее сотрудничество и подчеркивает готовность УЕФА и АЕК продолжать совместную работу, чтобы обеспечить стабильное развитие европейского футбола.

Это первый случай, когда крупная спортивная организация и ее ключевой партнер по собственной инициативе встретились с комиссаром ЕС в Брюсселе. Президент УЕФА и глава АЕК рассказали о своих инициативах и совместных усилиях по решению задач, стоящих перед профессиональным футболом.

УЕФА и АЕК недавно вместе выступили по вопросам, важным для управления европейским футболом. Таким как усиление правил клубного лицензирования и финансового "фэйр-плей", будущее клубных турниров УЕФА после сезона 2020/21, модернизация трансферной системы и продолжение социального диалога.

Обе организации подчеркнули, что твердо намерены и дальше сотрудничать в этих и других областях. Например, в разработке международного календаря после 2024 года.