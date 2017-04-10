17:00 | ФУТБОЛ

CAS подтвердил решение ФИФА о запрете на владение правами на игроков третьими лицами

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне назвал законным решение ФИФА о запрете на владение правами на игроков третьими лицами, сообщает официальный сайт суда. Бельгийский "Серен" за нарушение данного запрета был наказан ФИФА штрафом в 150 тысяч швейцарских франков и получил запрет на регистрацию новичков в течение четырех трансферных окон. 9 марта он подал жалобу в CAS. 

Данное решение суд оставил в силе, но сократил срок запрета до трех окон.

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