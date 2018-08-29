22:11 | Футбол

Бывший вице-президент ФИФА Напоут осужден на 9 лет за взятки


Бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут получил 9 лет тюрьмы, информирует журналист BuzzFeedNews Кен Бенсингер. Причина - коррупция.

Кроме того, функционер должен будет выплатить штраф в размере 1 миллиона долларов. 

Напомним, в августе бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин получил 4 года тюрьмы по такому же обвинению. 

 


 

 

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