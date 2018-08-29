Бывший вице-президент ФИФА Напоут осужден на 9 лет за взятки

Бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут получил 9 лет тюрьмы, информирует журналист BuzzFeedNews Кен Бенсингер. Причина - коррупция.

Кроме того, функционер должен будет выплатить штраф в размере 1 миллиона долларов.