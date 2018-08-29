Бывший вице-президент ФИФА Напоут осужден на 9 лет за взятки

Бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут получил 9 лет тюрьмы, информирует журналист BuzzFeedNews Кен Бенсингер. Причина - коррупция.
Кроме того, функционер должен будет выплатить штраф в размере 1 миллиона долларов.
Juan Ángel Napout, former FIFA Vice President, has just been handed a 9 year prison sentence in Brooklyn federal court– Ken Bensinger (@kenbensinger) 29 августа 2018 г.
Напомним, в августе бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин получил 4 года тюрьмы по такому же обвинению.