Буддистские практики помогли детской команде помогли спастись из затопленной пещеры

Буддистские практики тренера помогли детской футбольной команде спастись из затопленной пещеры, утверждает vox.com.

В конце июня тренер команды "Вепри" Экапол Чантавонг устроил для мальчиков экскурсию в пещеру, но ее быстро затопило. Спасательная операция длилась девять дней, в результате все дети были спасены.

Чантавонг более 10 лет проходил духовные практики в качестве буддистского монаха. Он помог ребятам в возрасте от 11 до 16 лет сохранять спокойствие и энергию благодаря медитации. 25-летний Чантавонг отправился в монастырь в 12 лет, после того, как стал сиротой.

После 10 лет он вернулся, чтобы помогать больной бабушке, а затем стал тренером.

После спасения тренер принес извинения родителям детей за то, что подверг мальчиков опасности.