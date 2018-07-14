Британский спасатель раскритиковал Илона Маска за субмарину для помощи застрявшим в пещере юным футболистам

Британский спасатель Верн Ансворт считает, что субмарина, созданная изобретателем Илоном Маском, не могла помочь юным футболистам, застрявшим в пещере в Таиланде.

- Илон Маск? Он может приложить свою субмарину на больное место (смеется), - сказал спасатель в интервью СNN. - У нее не было никаких шансов проникнуть в пещеру. Она не прошла бы даже первые 50 метров. Это просто пиар-ход.

Спасатели отказались использовать субмарину Маска и успешно вывели на поверхность 12 членов юношеской футбольной команды и их тренера.