12:59 | Футбол

Болт примет участие в благотворительном матче на "Олд Траффорд" 10 июня


Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт примет участие в благотворительном футбольном матче, который пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере 10 июня. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Твиттере.

В этом матче сыграют команды знаменитостей и бывших профессиональных футболистов. Встреча организована для сбора средств для ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН. Ее организаторами являются певец Робби Уильямс и телеведущий Джонатан Уилкс.

Ранее 31-летний Болт сообщил о начале карьеры профессионального футболиста, сегодня стало известно, что он подписал контракт с южноафриканской командой "Мамелоди Сандаунз".

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