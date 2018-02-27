Болт примет участие в благотворительном матче на "Олд Траффорд" 10 июня

Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт примет участие в благотворительном футбольном матче, который пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере 10 июня. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Твиттере.

В этом матче сыграют команды знаменитостей и бывших профессиональных футболистов. Встреча организована для сбора средств для ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН. Ее организаторами являются певец Робби Уильямс и телеведущий Джонатан Уилкс.

Ранее 31-летний Болт сообщил о начале карьеры профессионального футболиста, сегодня стало известно, что он подписал контракт с южноафриканской командой "Мамелоди Сандаунз".