Болт примет участие в благотворительном матче на "Олд Траффорд" 10 июня

Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт примет участие в благотворительном футбольном матче, который пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере 10 июня. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Твиттере.
В этом матче сыграют команды знаменитостей и бывших профессиональных футболистов. Встреча организована для сбора средств для ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН. Ее организаторами являются певец Робби Уильямс и телеведущий Джонатан Уилкс.
Ранее 31-летний Болт сообщил о начале карьеры профессионального футболиста, сегодня стало известно, что он подписал контракт с южноафриканской командой "Мамелоди Сандаунз".
Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8– Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 27 февраля 2018 г.