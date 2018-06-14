Блаттер рассказал о своей главной ошибке на посту президента ФИФА

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сказал, что развивался вместе с организацией с момента прихода в нее в 1975 году. Также швейцарец сказал, что со временем его предали люди, которым он доверял.

– Да, я допускал ошибки, и крупнейшая из них заключается в доверии к людям, которые не всегда были на моей стороне, – цитирует RT Блаттера. – Я пришел в ФИФА в 1975 году. Тогда это была совсем маленькая организация с 11 сотрудниками, в которой мне довелось поработать на различных должностях. Я рос и развивался вместе с ней. В 1998 году меня выбрали главой ФИФА. Получив эту должность, полностью положился на окружавших меня людей. В конечном итоге меня предали, с чем пришлось смириться, так как членов правления поменять было нельзя.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. 2 июня 2015 года он объявил об уходе с поста в связи с коррупционным скандалам.