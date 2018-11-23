Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино. По его словам, информация Football Leaks о сговоре Инфантино с "Манчестер Сити" и "ПСЖ" достаточным основанием для открытия дела.

- Комитет по этике ФИФА должен что-то предпринять, начать расследование против Инфантино, - приводит AS слова Блаттера. - Где та прозрачность, которую он проповедует? Он должен сам обратиться в комитет, чтобы продемонстрировать, что ни в чем не виноват.