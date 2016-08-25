10:35 25 августа | ФУТБОЛ

Блаттер прибыл на заседание CAS по делу о его дисквалификации

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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прибыл в Лозанну на заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), который должен принять решение по поводу отстранения швейцарца от футбольной деятельности. Первоначально он был отстранен на восемь лет за незаконную выплату Мишелю Платини 1,8 миллиона евро, затем ФИФА сократила дисквалификацию до шести лет, а уже ее он обжаловал в CAS.

– Я не называл бы себя Блаттером, если бы не верил в успех, не был оптимистом, – цитирует AFP Блаттера. – Мы должны верить в лучшее. Мы же все имеем отношение к футболу. А в футболе нужно доверять судьям.

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