Билялетдинов не исключил возвращения в Россию

Полузащитник литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов признался, что может продолжить карьеру в России.

- Все решится в последние дни, - цитирует Билялетдинова официальный сайт УЕФА. - Не скрою, есть вариант возвращения в Россию, будем разговаривать. Посмотрим, как с "Партизаном" - результат, не результат. Встреча с президентом на днях будет, и мы все обсудим.

Сегодня "Тракай" встретится с "Партизаном" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Первая встреча завершилась победой сербской команды со счетом 1:0.