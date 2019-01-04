Бендтнер с электронным браслетом на ноге. Форвард под домашним арестом

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер, который отбывает наказание в виде домашнего ареста на 50 суток за избиение водителя такси, опубликовал в Инстаграме фотографию с браслетом для слежки на ноге. 30-летний датский футболист признался, что никогда не согласится с решением суда.

50 дней тюрьмы. Бендтнер получил реальный срок

– Конечно, я бы хотел, чтобы этого не случилось. Как со мной, так и с водителем такси, который впоследствии потерял свою работу. Как бы водитель себя ни вел, что бы он ни говорил, это не то, чего я хотел для него. Безусловно, было много других и лучших способов разрешить наш конфликт.

Если бы я заплатил по счетчику, мою девушку и меня тогда бы не преследовала машина с разгневанным водителем за рулем. Если бы я только не принял это решение, когда эмоции закипали. Я, пожалуй, никогда не соглашусь с решением суда, но я отказался от апелляции, потому что хочу подготовиться к сезону в составе "Русенборга", – подписал фотографию Бендтнер в Инстаграме.