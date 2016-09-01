Беккенбауэр может стать обвиняемым в деле о коррупции

Почетный президент "Баварии" Франц Беккенбауэр может оказаться под следствием. Швейцарская прокуратура ответила на запрос AFP, подтвердив, что ведет расследование в отношении Беккенбауэра по поводу получения Германией права проведения ЧМ-2006. Ранее немецкие СМИ заявляли о подозрительных платежах, проводимых через посредников представителями оргкомитета "Германия-2006", который возглавлял Беккенбауэр. В ФИФА доказательств коррупционной составляющей в действиях Немецкого футбольного союза не нашли, но прокуратура Швейцарии продолжает расследовать дело.