Беккенбауэр может стать обвиняемым в деле о коррупции

Почетный президент "Баварии" Франц Беккенбауэр может оказаться под следствием. Швейцарская прокуратура ответила на запрос AFP, подтвердив, что ведет расследование в отношении Беккенбауэра по поводу получения Германией права проведения ЧМ-2006. Ранее немецкие СМИ заявляли о подозрительных платежах, проводимых через посредников представителями оргкомитета "Германия-2006", который возглавлял Беккенбауэр. В ФИФА доказательств коррупционной составляющей в действиях Немецкого футбольного союза не нашли, но прокуратура Швейцарии продолжает расследовать дело.
баламошка
Понеслась. Опять кто-нибудь часы подарил, а он об этом публично не рассказал немецкому народу? У нас стадионами воруют - и в ус не дуют.
15:25
shpasic
допрыгался. ему ещё и вылет 0:4 от Зенита в КУЕФА припомнят.
15:25