Басель Абдулфаттах: "Тема со сборной Сирии закрыта"

Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал о том, почему не получилось попасть в сборную Сирии. Футболист вернулся в Санкт-Петербург и раздумывает над завершением карьеры.

– Когда стало понятно, что ситуация с попаданием в сборную Сирии пошла не по плану?

– Понятно стало ближе к лету, после четырех месяцев пребывания в Сирии. После того как в федерации мне сказали, что они два или три раза отправляли документы в ФИФА, но им не отвечают, стало совсем непонятно, – приводит ФАС слова Абдулфаттаха. – Как там у них все происходит? Серьезные у них там функционеры: как они так отправляют, что им там не отвечают несколько раз.

– Потом федерация обратилась в азиатскую конфедерацию?

– Да, они отправили запрос в АФК. Там уже им ответили примерно через месяц. У меня тогда как раз оставалось две недели до конца контракта с "Аль-Джаишем". В конфедерации ответили отказом, как мне объяснили в сирийской федерации. Общался я через отца, естественно. Стало понятно, что все – шансов нет. Потому что уже в сентябре начинался второй этап отборов на чемпионат мира: к осенним матчам я не успевал уже точно.

– Тема с Сирией закрыта вообще?

– Уже, видимо, да. Я не представляю, как в такой ситуации можно получить разрешение.

Басель Абдулфаттах: "Хочу попасть в сборную Сирии, но в первую очередь я русский"