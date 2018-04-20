Аршавин - об уходе Венгера: "За столько лет он заслужил право принять это решение сам"

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что уходящий в отставку тренер английского клуба Арсен Венгер свой долгой работой заслужил право уйти на отдых по собственному желании. Футболист добавил, что ему вряд ли еще когда-либо выпадет шанс поработать с таким специалистом.

В пятницу стало известно, что по окончании сезона-2017/18 Венгер уйдет с поста главного тренера "Арсенала", на котором он прибывал в течение 22 лет.

- Уход Арсена Венгера из "Арсенала" я воспринял нормально, - цитирует ТАСС Аршавина. - Думаю, что он своей карьерой и своим служением этому клубу добился права принять решение самому, когда посчитал нужным. Он мне запомнился умным, тактичным, спокойным и рассудительным: первое из воспоминаний, которое приходит на ум, - когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня ее сдернул. Вообще Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся.

Сейчас 36-летний Аршавин играет в "Кайрате", в этом сезоне провел за клуб всего одну игру, в течение которой отправил два мяча в ворота соперника.