Аргентина осталась лидером рейтинга ФИФА, Бразилия обошла Германию

ФИФА опубликовала ноябрьский пресс-релиз рейтинга ФИФА, лидерство в котором продолжает удерживать сборная Аргентины. Второе место теперь занимает Бразилия, которая обошла Германию. Сборная Чили поднялась на четвертую строчку, обойдя Бельгию и Колумбию. Также в первой десятке - Франция, Португалия, Уругвай и Испания.

Наибольшего прогресса в топ-50 рейтинга добились сборные Ирландии (с 33-го на 23-е место) и Египта (с 46-го на 36-е место). Самое большое падение совершила Австралия - с 40-го на 48-е место.

Сборная России в этом рейтинге заняла 55-е место. Для команды это худший результат в истории.

Рейтинг сборных ФИФА

1 (1). Аргентина - 1634

2 (3). Бразилия - 1544

3 (2). Германия - 1433

4 (6). Чили - 1404

5 (4). Бельгия - 1382

6 (5). Колумбия - 1345

7 (7). Франция - 1305

8 (8). Португалия - 1229

9 (9). Уругвай - 1187

10 (10). Испания - 1166