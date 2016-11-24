Аргентина осталась лидером рейтинга ФИФА, Бразилия обошла Германию

ФИФА опубликовала ноябрьский пресс-релиз рейтинга ФИФА, лидерство в котором продолжает удерживать сборная Аргентины. Второе место теперь занимает Бразилия, которая обошла Германию. Сборная Чили поднялась на четвертую строчку, обойдя Бельгию и Колумбию. Также в первой десятке - Франция, Португалия, Уругвай и Испания.
Наибольшего прогресса в топ-50 рейтинга добились сборные Ирландии (с 33-го на 23-е место) и Египта (с 46-го на 36-е место). Самое большое падение совершила Австралия - с 40-го на 48-е место.
Сборная России в этом рейтинге заняла 55-е место. Для команды это худший результат в истории.
Рейтинг сборных ФИФА
1 (1). Аргентина - 1634
2 (3). Бразилия - 1544
3 (2). Германия - 1433
4 (6). Чили - 1404
5 (4). Бельгия - 1382
6 (5). Колумбия - 1345
7 (7). Франция - 1305
8 (8). Португалия - 1229
9 (9). Уругвай - 1187
10 (10). Испания - 1166