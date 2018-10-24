"Анжи" уступил "Маккаби" и завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА

"Маккаби" обыграл "Анжи" (3:0) во втором матче первого раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА. В составе победителей отличился Эдуардо Герреро, который сделал хет-трик.

В первом матче "Анжи" победил со счетом (3:2). По сумме двух игры в следующий раунд пробился израильский клуб. В следующем раунде он сыграет с победителем противостояния между чешской "Сигмой" и словенским "Марибором".

Юношеская лига УЕФА

Путь чемпионов

Первый раунд

Ответный матч

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Анжи" (Махачкала, Россия) - 3:0

Голы: Герреро, 7, с пенальти, 90+2, 90+4

Первый матч - 2:3.