"Анжи" сыграет матч Юношеской лиги УЕФА с "Маккаби" в Астрахани

Матч Юношеской Лиги УЕФА между "Анжи" и "Маккаби" пройдет в Астрахани. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Махачкалы.

УЕФА запрещает проводить домашние матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. Несмотря на попытки клуба добиться разрешения для команды проводить матчи на "Анжи Арене", этот запрет остался в силе.

- Согласно регламенту мы обязаны были заявить резервный стадион и наш выбор пал стадион "Центральный" в Астрахани. Мы посчитали этот вариант оптимальным с учетом того, что играть нам запретили не только в Дагестане, но и на территории всего Северного Кавказа, – сказал генеральный директор клуба Олег Флегонтов. – В течение трех лет я работал в Астрахани, хорошо знаю городскую и клубную футбольную структуру, сотрудников футбольного клуба "Волгарь". Сейчас мы работаем над тем, чтобы подойти к старту еврокубков во всеоружии и максимально подготовить астраханский стадион к приему гостей. Мы находимся в тесном контакте с нашими астраханскими коллегами. Сегодня из командировки в Астрахань вернулись исполнительный директор с сотрудниками, которые на месте изучали инфраструктуру стадиона.

Матч "Анжи" – "Маккаби" (Тель-Авив) пройдет 3 октября. Ответная игра в Израиле состоится 24 октября.