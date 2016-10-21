Андрей Перегудов: "Динамо" нуждалось во встряске. Вылет – лучшее, что могло произойти"

В 2011 году старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" дал большое интервью "СЭ" , где во всех деталях рассказал о планах реконструкции стадиона и преображения всего исторического района столицы Петровский парк. С тех пор изменилось очень многое. Проект близок к завершению: в Москве совсем скоро появится уникальный спортивно-развлекательный комплекс, объединяющий сразу два стадиона (один – футбольный, имени Льва Яшина, другая арена – для хоккея и баскетбола, концертов и шоу). Вот-вот преобразятся и парк, и весь район. Работа на стройке кипит. И спустя почти ровно пять лет мы снова встретились с Андреем Перегудовым, чтобы обсудить – что изменилось за прошедшие годы, когда состоится открытие, с какими сложностями пришлось и еще предстоит столкнуться "ВТБ Арена парку" и почему он будет так хорош.

– В 2012 году вы говорили: "Хочу, чтобы "Динамо" открыло стадион, будучи четырехкратным чемпионом". В итоге все вышло, мягко говоря, иначе. Как думаете, вылет бело-голубых в ФНЛ сильно ударит по перспективам заработков стадиона?

– Давайте считать, что это возможность показать драматический "камбэк". Вылет – это, возможно, лучшее, что произошло с "Динамо". Ведь если бы они заняли место прямо над зоной вылета, какое было бы удовольствие смотреть на плохо играющую команду, оставшуюся в премьер-лиге? Нет, нужна была встряска. Пора было что-то сделать, чтобы у клуба появилась возможность переродиться.

Сейчас "Динамо" ищет новых спонсоров, которые хотят продвигать свой бренд за счет хорошо играющего клуба. Мы уверены: когда команда вернется наверх, это будет новая, свежая струя, которая поднимет нас на вершины, как это произошло в свое время со "Спартаком" или с ЦСКА. До недавнего времени "Динамо" ни разу не вылетало из РФПЛ, зато теперь есть шанс стать первыми, кто выиграет чемпионство сразу после возвращения.

– Считаете, новый стадион тоже придаст дополнительный импульс?

– Конечно! Несомненно, будет и взаимная интеграция разных видов спорта. Многие привыкают к хорошим условиям, посещая, допустим, хоккей или баскетбол – так почему не сходить на тот же объект, но на другое спортивное мероприятие, например, футбольное? А какая-то аудитория, наоборот, перейдет из футбола на баскетбол или хоккей. (Дмитрий СИМОНОВ)