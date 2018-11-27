Андрей Бутенко: "Предложенные изменения в правилах футбола нацелены на улучшение психологии и динамики игры"

Известный в прошлом арбитр, член судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что предлагаемые изменения в правилах футбола направлены на улучшение психологии и динамики игры.

- Считаю, что если эти изменения утвердят, это хорошие нововведения на благо самой игры, - приводит слова Бутенко ТАСС. - Это не отмена положения "вне игры", но эти изменения направлены на улучшение психологии, динамики матча, повышение понимания игры зрителями.

Вдобавок к этому я бы изменил в игре пробитие пенальти. Мы сплошь и рядом видим, как игроки до удара входят в штрафную площадь, и нельзя, чтобы игроки добивали мяч, если его отбивает вратарь. Было бы правильно, если удар бьющий выполнял без ложных замахов.

Напомним, 22 ноября Международный совет футбольных ассоциаций обсудил возможное внесение некоторых изменений в правила футбола. В частности, предлагается обязать замененных игроков покидать поле через ближайшую лицевую или боковую линии поля, а также ввести возможность показывать желтые и красные карточки должностным лицам команды за неподобающее поведение. Кроме того, предлагается разрешить разыгрывать удары от ворот внутри штрафной площади и дать возможность вратарям во время пенальти оставлять на линии ворот только одну ногу.