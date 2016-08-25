Андреас Гранквист: "На поле Ибра - победитель, а вне поля - весельчак"

Капитан "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист отметил, что все с пониманием отнеслись к решению Златана Ибрагимовича завершить карьеру в сборной. По словам Гранквиста, это был ожидаемый шаг.

– А как в Швеции восприняли решение Златана завершить карьеру в национальной команде? И что лично вы думаете по этому поводу?

– Это ожидаемый шаг – все-таки ему почти 35 лет. Когда в России будет чемпионат мира, добавится еще два года. Это много. Его очень уважают в Швеции, Ибра очень многое сделал для нашего футбола. Но все с пониманием отнеслись к уходу Златана. Теперь нужно продолжать развиваться без него – на подходе новое поколение. Не считаю, что с уходом Ибрагимовича наступил конец и нам нечего делать на крупных турнирах.

– Считаете его лучшим в европейском футболе?

– Он один из лучших нападающих в мире. Но не стал бы сравнивать, кто лучше – Ибрагимович, Роналду или Месси. Это очень непохожие друг на друга футболисты с разными стилями игры.

– А согласны с тем, что за сборную Златан выступал не так хорошо, как за клубы? Может, ему мотивации в национальной команде не хватало?

– Если посмотреть, в каких клубах он играл, то они все из числа топ. Последние три года Златан был в "ПСЖ", а это одна из лучших команд в Европе. Там был очень сильный подбор исполнителей – либо просто звезды, либо суперзвезды. В маленькой Швеции игроков такого уровня найти почти невозможно. Поэтому остальные футболисты сборной Швеции старались максимально помочь Ибре добиться успеха, ведь от этого зависел результат всей команды. У него были как удачные матчи, так и не очень. Но таков футбол.

– Всем прекрасно известен публичный образ Златана. А в коллективе он ведет себя так же?

– На поле Ибра – победитель. Всегда эмоционален, старается выиграть, забить. Конечно, поэтому бывали моменты, когда Златан кричал на футболистов своей команды. Но вне поля он весельчак, жизнерадостный человек. С ним приятно общаться, в этом плане никогда никаких проблем не возникало. (Екатерина ПОТАПОВА)